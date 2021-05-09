موضة عيد الفطر: عودة الفساتين و«التفصيل يغلب الجاهز» بالإسكندرية «صور»

برزت الفساتين النسائية كأحدث صيحات موضة عيد الفطر المبارك للعام الجاري، لتعود معها الأناقة إلى الشوارع المصرية، على غرار السبعينيات من القرن الماضي، التي كانت تتجلى فيها الفساتين الكلاسيكية أكثر من الملابس «الكاجول»، الأمر الذي ترتب عليه انتشار بيع الفساتين الجاهزة في أسواق محافظة الإسكندرية، بينما كثر الاتجاه إلى «التفصيل» أكثر من الشراء، خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، نتيجة كثرة القياس في الأماكن.

«عيدا القيامة والفطر» من أسباب عودة موضة الفساتين

سوزان عطية، خبيرة تفصيل الفساتين بالإسكندرية، أكدت أن اتجاه الفتيات هذا العام للفساتين لم يكن من محض الصدفة، بل هو نتيجة عوامل كثيرة، أبرزها مجيء عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك، وما يصحبهما من إقامة أفراح ومناسبات تحتاج لارتداء مثل تلك الملابس.

علاقة كورونا بموضة عيد الفطر 2021

وأضافت «عطية» لـ«الوطن»، أن انتشار فيروس كورونا المستجد، ساعد أيضا على جعل الموضة مقتصرة على الفساتين هذا العام، نتيجة حالة السمنة التي سببتها الإجراءات الاحترازية والمكوث في المنازل لأطول فترة ممكنة، فبالتالي أصبحت الفساتين هي الأنسب لصاحبات الوزن الزائد: «دا غير أن الناس اتعودت على الرحرحة فبقى الفستان هو الأنسب والمريح عن البلوزة والبنطلون».

«الفساتين الواسعة» موضة عيد الفطر 2021

وأوضحت أن موضة هذا العام تمثلت في الفساتين الواسعة على غير ما كان الأمر عليه في الآونة الأخيرة، الذي شهد رغبة كبرى حينها في الفساتين «المجسمة»، وارجعت ذلك التغير لعوامل عديدة، أولها زيادة الوزن نتيجة المكوث في المنزل خلال كورونا، بالإضافة إلى أن المناخ الصيفي يحتاج لمثل هذه الفساتين الواسعة.

«فساتين التل» أجمل ملابس عيد الفطر المبارك 2021

وأشارت إلى أن «التل Tulle» هو الموضة الأبرز في فساتين عيد الفطر 2021، مشيرة إلى أنه يعطي جمالًا للفستان بشكل كبير، ناهيك عن رخص ثمنه مقارنة بأسعار الأقمشة، إلا أنه في المقابل يكون سعر تفصيله أعلى لاحتياجه مجهود وتدقيق أكبر.

ملابس العيد 2021.. تبدأ بصورة من على «بينترست»

وعن أبرز الأشكال الخاصة بهذا العام، أكدت أن الفتيات يتجهن في الوقت الحالي إلى اقتباس تصميمات من على الإنترنت وبالتحديد من تطبيق يدعى «بينترست»، يجلبن منه الصور ويأتين إليها يطلبن تصميمه عليهن.

ولم تخف «سوزان» سعادتها بعودة تلك الموضة التي انتشرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث إنها تعكس ذوق رفيع للمجتمع، مشيرة إلى أن جميع الفساتين تنفع كل الفتيات المحجبات ومن هن بشعورهن، لافتة إلى احتمالية استمرار تلك الموضة فترة أكبر، لرغبة الفتيات في الاستمرار في ارتداء الفساتين الكلاسيكية.