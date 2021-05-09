خبير مناعة: تصنيع لقاحات كورونا بمصر إنجاز حضاري ومهم لكل أفريقيا

قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن تصنيع مصر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يُعد إنجازا حضاريا كبيرا جدًا، وهو أن تنجح مصر في تصنيع هذا اللقاح، موضحًا أن هذه اللقاحات ليست مهمة فقط على مستوى مصر، بل بالنسبة لدول أفريقيا والوطن العربي والعالم أجمع.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، أنه من الواضح أن جائحة كورونا منتشرة في العالم أجمع، وهناك 157 مليون إصابة حول العالم بالفيروس، لذلك من الضروري كبح جماع الفيروس الذي يزيد انتشاره وتطوره، مستشهدًا بأن دولة الهند تُسجل يوميًا أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنه يجب منع نشأة طفرات جديدة من فيروس كورونا عن طريق تقليل عدد الحالات الجديدة، وهذا لا يتم إلا من خلال أمرين، الأول تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، والأمر الثاني تقليل العدوى من شخص لآخر وتقليل انتشار الفيروس من خلال اللقاحات.

وأردف أن اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم استحوذت عليها الدول الكبرى، بينما دول العالم الثالث ذات حصة قليلة، وكّون مصر نجحت في تصنيع لقاح كورونا يُعد إنجاز حضاري لمصر وللبشرية، وبداية لأن تقوم مصر باستنباط لقاحات مصرية في المستقبل للحد من الفيروسات، سواء فيروس كورونا أو غيره.

وشدد على ضرورة أن تتنازل الشركات والمؤسسات التي تنجح في اكتشاف لقاح لفيروس كورونا عن حقوق الملكية الفكرية، فأي شركة أو مؤسسة تكتشف لقاح يثبت مأمونيته وفعاليته عليه أن تتخلى الشركات المكتشفة للمصانع والدول ذات خبرة عن حقوق الفكرية، موضحُا أن مصر لديها 100 سنة خبرة في تصنيع اللقاحات.