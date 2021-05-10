حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بحياديته في أفكاره وأسلوبه، ويبتعد عن استخدام التطرف في أسلوبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يوجه اهتمامك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك وتنمية أملاك ومدخرات..

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ياسمين نيازي، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أكتوبر.