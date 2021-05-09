تجبر بخاطر الفقراء.. مفتي الجمهورية: الصدقات من أهم العبادات في رمضان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه ومن أهم العبادات التي يتعبد بها الشخص خلال شهر رمضان هي الصدقات، لأنها تجبر بخاطر الفقراء، كما أن السلام النفسي والطمئنينة والراحة والقلب العامر بذكر الله أحد الدلالات على العبادة الصحيحة للفرد.

وأضاف «علام» خلال استضافته ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عبادة الصوم تنعكس على المواطنين بسلام نفسي مترتب عليه أريحية في النفوس، تؤدي في النهاية إلى السلام المجتمعي؛ إذ أن الغضب هو أمر شعوري، ولكن تمالك النفس لها مزايا كبيرة، مؤكدا: «علينا أن نتدرب على تمالك أنفسنا لحظة الغضب، والسلام النفسي ثمرة حقيقة ناتجه عن الصيام».

وأوضح مفتي الجمهورية، أنه عندما يصلي الإنسان فإنه بصلاته التي فيها خشوع وتذلل لله سبحانه وتعالي واستحضار للقلب فيكون غير منشغلا إلا بالصلاة، ومع التدريب وتذكر الخشوع والتركيز واستحضار المعاني التي يقرآها الإنسان في سورة الفاتحة، والآيات التي يقرآها، فكلما كان مستحضرا لهذه المعاني وذاكرا لها كلما كان القلب حاضرا ويحدث الخشوع.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن الصائم يجب عليه أن يملك نفسه عند الغضب، وهذه هي القوة في الأحوال كافة، منوها إلى أنه في إحدى المرات قيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن فلانا كثير الحركة في الصلاة، فرد عليهم بقوله «لو خشع قلبه لسكنت جوارحه».

ولفت المفتي إلى أنه «نلاحظ خلال شهر رمضان تراجع معدل الجريمة وهو راجع لحكمة الله من الصوم والعبادة التي يترتب عليها وجود سلام نفسي داخلي».