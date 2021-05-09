إفريقيا تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة و124 ألف وفاة جراء كورونا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و627 ألف إصابة مؤكدة، و124 ألف و200 وفاة بسبب فيروس كورونا، بينما تعافى 4 ملايين و179 ألف شخص، وإجراء 45 مليون اختبار كورونا حتى الآن.

وأوصت المراكز الإفريقية – في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم البلدان الإفريقية كافة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.