في ذكرى تنصيبه بطريركا.. لقطات من مشوار البابا كيرلس «صديق عبد الناصر»

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، ذكرى سيامة البابا كيرلس السادس، بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 10 مايو 1959 ليكون البطريرك الـ116 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا كيرلس السادس، ولد في قرية طوخ بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في أغسطس 1902 باسم عازر يوسف عطا، وتدرّج في التعليم حتى حصل على البكالوريا، والتحق بالعمل في إحدى شركات الملاحة، ودخل دير البراموس بوادى النطرون، للرهبنة عام 1927، ورُسم راهباً باسم «مينا البراموسى» فى عام 1928، ثم قساً في عام 1931، وتوحد في مغارة بالبرية، واكتفى من زاد الدنيا بـ«صفيحة ماء وكوز عدس» أسبوعيا.

ويذكر التاريخ الكنسي، أن البابا كيرلس السادس انتقل ليعيش بطاحونة بالمقطم استأجرها من الدولة بـ6 قروش، عام 1936، بعد عدم موافقة البابا وقتها على تعميره دير مارمينا بصحراء مريوط، وأقام كنيسة بالطاحونة ما زالت لليوم مزارا يتوافد عليه الأقباط في ذكراه سنويا، وذاع صيت الراهب مينا، ما دفع الكنيسة إلى أن تسند له رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بالمنيا عام 1944.

وترشح الراهب القمص مينا المتوحد للكرسي البابوي وخاض «القرعة الهيكلية» في 1959، والتي أتت به إلى سُدة الكرسي الرسولي، ليصبح «البابا كيرلس السادس».

وأخذ هذا البابا الكنيسة القبطية لأول مرة إلى خارج مصر، ففتح الكنائس بالكويت وكندا والولايات المتحدة، كما شهد عهده رسامة الأساقفة العموم، ووضع حجر أساس دير مارمينا بمريوط عام 1959، واستقلت الكنيسة الإثيوبية عن الكرسي المرقسي بالإسكندرية في عهده، وأعاد جسد مارمرقس الرسول إلى القاهرة، وهو مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «بحسب الاعتقاد المسيحي».

وارتبط كيرلس السادس بعلاقة فريدة بالرئيس الراحل عبدالناصر، كان من ثمارها تشييد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي افتُتحت عام 1968، وتوفي في 9 مارس عام 1971، ودفن جسده أسفل مذبح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي أنشأها، قبل أن يُنقل عام 1972 في احتفال مهيب لدير مارمينا بمريوط، «حسب وصيته»، وبعد 43 عاماً على رحيله منحه المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى لقب «قديس»، ليعطي هذا الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه.