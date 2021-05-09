14 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة الـ3، منذ بدء التطعيم وحتي الآن بلغ 14726 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و3356 تلقوا الجرعة الثانية، حيث حصل 5325 على الجرعة الأولى، و1279 على الثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و4550 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 4851 جرعة أولى، و1213جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

62 إصابة جديدة بكورونا بالقليوبية و4 حالات فقط بشبرا

أعنت مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمختلف أنحاء المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بجانب 9 حالات من خارج المحافظة، وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى نسبة إصابة بالفيروس بـ23 حالة، ثم مركز كفرشكر بـ12 حالة، وقليوب بـ8 حالات، ومركز الخانكة بـ7 حالات، ومركز طوخ بـ5 حالات، وحي غرب شبرا الخيمة بـ3 حالات، وشرق شبرا وشبين القناطر بحالة واحدة لكل منهما، وحققت مدينتا قها والعبور صفر إصابة.

ووفق بيانات مديرية الصحة فان المحافظة سجلت 4 حالات وفاة بمضاعفات الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1396 حالة وفاة.

وبحسب البيان فإن المتوفين رجلين وسيدتين، حيث سجلت مستشفى كفر شكر المركزي حالتي وفاة بمستشفى قليوب التخصصي وناصر العام حالة وفاة لكل منهما، بينما حققت باقي مستشفيات منظومة العزل وعددها 9 مستشفيات أخرى صفر وفيات.

«صحتك ثروتك حملة» للتوعية بأهمية اللقاح في القليوبية

أعلنت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إطلاق حملة للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد، تحت عنوان «صحتك ثروتك».

وتهدف الحملة إلى تحفيز كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وباقى شرائح المجتمع على تلقي لقاح.

وأضاف الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، أن الحملة ينفذها مراكز الإعلام ومراكز النيل في المحافظة، تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة بنها والمجتمع الأهلي مع مطلع شهر يونيو المقبل، وتهدف الحملة إلى طمأنة المجتمع ورفع الوعي بكفاءة اللقاح وأمانه، من خلال الاستناد إلى الحقائق والنتائج الإيجابية للقاحات، وتهدف أيضا إلى ردع الشائعات حول اللقاح، من خلال إبراز الحقائق، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في قدرات الدولة المصرية، وتعزيز أهمية دور الإنسان، وأن أولوية توجه القيادة هي الحفاظ على الأرواح.

«الشباب يخدم أول» مبادرة لتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح

في سياق متصل؛ وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة استعداد كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل المواطنين الراغبين لتلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ضمن مبادرة «الشباب يخدم»، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الشباب والرياضة وهيئات ومؤسسات المجتمع، وتعاون وزارة الشباب والرياضة، مع وزارة الصحة والسكان، من أجل خدمة المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل.

وفي القليوبية؛ أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير سبل الراحة امام المواطنين واستعداد جميع مراكز الشباب للتسجيل.

ياتي ذلك إيمانا بالدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفي ضوء السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، حيث يعتبر انطلاق مبادرة «الشباب يخدم» لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، نقطة أساسية في إبراز دور الشباب والرياضة في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته، والتي تهدف إلى تيسير عملية التسجيل على المواطنين.