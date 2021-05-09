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محيي إسماعيل: أنا أتشيطن على الشيطان نفسه.. ميقدرش يخش ملعبي

كتب:

محمود البدوي
09:39 م | الأحد 09 مايو 2021
الفنان محيي إسماعيل

الفنان محيي إسماعيل

كشف الفنان محيي إسماعيل، عن الخطيئة التي يخشى منها، قائلا: «بخاف من نفسي، جوايا عواصف وبراكين كثيرة، وزوابع مبقدرش أسيطر عليها، فساعات تفلت مني فارتكب خطيئة».

وضرب «إسماعيل»، مثالا على ذلك خلال حواره في برنامج «العرافة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، مع الإعلامية بسمة وهبة، بلقاءه بصلاح جاهين منذ 45 سنة: «لقائي بصلاح جاهين كان خطيئة، أنا كنت قاعد قدام عملاق في كل حاجة، فحاولت أعمل نفسي مهم وفاهم لكن أخطأت، حاولت بين إني كنت فاهم، وصحيح أنا كنت فاهم وقتها، بس عيب إني أقعد أمام صلاح جاهين عملاق كبير وأعمل نفسي مهم».

من ناحية أخرى، أوضح الفنان محيي إسماعيل، أنه لا يسمح قط للشيطان أن يتسلل بداخله، مؤكدا: «أنا الشيطان، هو في شيطان يقدر يخش ملعبي، أنا الشيطان، أنا شيطان في الإنسانية والأدب والفكر والذوق فلا أسمح للشيطان أن يتسلل إليّ، أنا عندي شيطان القيم فأستطيع أن أهزم به شيطان العنف والإجرام».

وتابع: «أنا أتشيطن على الشيطان نفسه، ولكني لست بشيطان .. أحاول أتصدى له بكل قوة، أهزمه، وأحيانا ينتصر عليّ، وأقاومه إلى أن أحاول أنتصر إليه».

ويعد برنامج العرافة امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم، وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار، وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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