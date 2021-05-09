بدء امتحانات الترم الثاني بجامعة المنيا.. 10 يونيو 

أعلنت جامعة المنيا، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، لجميع الكليات، ويبدأ 10 يونيو المقبل.

اجتمع مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة؛ بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، لتحديد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، طبقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار خطة الجامعة لاستكمال عامها الدراسي الجاري، في ظل مواجهة أزمة جائحة كورونا، تحقيقًا لآليات التعليم الهجين.

واعتمد مجلس الجامعة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، ورقيًا لجميع الكليات 10 يونيو المقبل وتنتهي 30 من نفس الشهر، مع الانتهاء من إعلان جميع جداول الامتحانات بكليات الجامعة العشرين، بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً؛ وفقًا للوائح المنظمة لعمل الكليات، ويسبقها الامتحانات العملية، وتؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، لتُعقد بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل، مع مراعاة الكليات والأقسام ذات المقررات الأكثر عددًا، ومراعاة طبيعة وخصوصية الدراسة بكلية الطب، ويتم بعدها بدأ أعمال مشاريع التخرج للكليات العملية، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول، من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضى كورونا أو المتخوفين.

شدد الدكتور مصطفى عبد النبي، على متابعة الاستعداد لامتحانات نهاية العام بالكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير المطهرات والتعقيم، والالتزام بارتداء الماسك الطبي، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال أداء الامتحانات، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن امتحانات الدراسات العليا، ستبدأ أعمالها عقب انتهاء الامتحانات لمرحلتي البكالوريوس والليسانس خلال شهر يوليو المقبل.