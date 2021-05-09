تضرر 6 أسر في انهيار أجزاء من عقار اللبان بالإسكندرية «صور»

تضرر 6 أسر من انهيار جزئي للعقار القاطنين به بمنطقة اللبان، بحي الجمرك غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، حيث تسبب الانهيار في ترك بيوتهم، لكن دون وقوع إصابات تذكر على أفراد تلك الأسر.

انهيار أجزاء من عقار بمنطقة اللبان بالإسكندرية

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إشارة تفيد بسقوط أجزاء من العقار 65 العناني بمنطقة اللبان التابعة لنطاق حي الجمرك، وعليه توجه على الفور اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، برفقة محمد المغربي، سكرتير عام الحي، والإدارات المعنية إلى موقع الحادث.

العقار صادر له قرار هدم منذ 11 عاما

وبالفحص تبين سقوط أجزاء من العقار دون إصابات، كما تبين أن العقار مكون من أرضي وأربعة أدوار، وبه 6 أسر، و صادر له قرار هدم منذ 11 عاما، وهو القرار رقم 83 لسنة 2010.

حي الجمرك يزيل الأجزاء الخطرة من العقار المنهار

وأكد اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، أنه تم إزالة الأجزاء الخطرة، وتم رفع الأنقاض بالتعاون مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تضامن الإسكندرية يقدم الدعم للأسر المتضررة

من جهتها، توجهت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وفريق الإغاثة بالمديرية، ونعمة زكي مدير إدارة الجمرك، إلى موقع سقوط المنزل الواقع بجوار قسم مينا البصل التابع لحي الجمرك.

وأكدت جلالة، إنه تم تسكين الأسر والاطمئنان عليهم، بينما قامت منظمات المجتمع المدني، بتقديم المساعدات للأسر وقامت جمعية الهلال الأحمر، بتقديم البطاطين، وقامت مؤسسة أجاويد بتوزيع الوجبات، وقامت مؤسسة التكافل بتوزيع مبالغ مالية على جميع الأسر.