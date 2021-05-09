مساعد مخرج «الاختيار2»: «سينرجي مبخلتش علينا بحاجة في الإنتاج»

قال إبراهيم فرج، مساعد مخرج مسلسل «الاختيار 2»، إنه خلال الـ10 حلقات الأولى من المسلسل ظهر نحو 180 ممثلا، وقد بدأوا التحضير للمسلسل منذ أغسطس الماضي، لافتا إلى أنه تم عمل «أوديشن» إلى 1500 شخص من أجل اختيار أشخاص أشبه بالجنود الذين شاركوا في بطولات مختلفة.

وأضاف «فرج» في تصريحات لفضائية extra news، أن الأشخاص كان يتم منهم طلب عمل أوديشن أكثر من مرة، بحيث يظهروا في لقطات أكشن ولقطات رومانسية، لافتا إلى أنهم استعانوا بالفنان أشرف عبد الباقي ليقوم بدور مأمور كرداسة لأنه أقرب إلى معاملاته الحقيقية.

وأوضح مساعد مخرج مسلسل «الاختيار 2»، أن فريق العمل كان يدون ملاحظات كثيرة من أجل توفير كل يجعل المسلسل أقرب للواقعية، حيث شاهدنا فيديوهات تخص جماعة الإخوان الإرهابية أكثر من مرة، متابعا: «شركة سينرجي مبخلتش علينا بحاجة في الإنتاج وكان المخرج بيتر ميمي بيقلل عدد الأطفال عشان ميبتهدلوش في التصوير».

وأشار مساعد مخرج مسلسل «الاختيار2» إلى أنه يحيي كل أسر الشهداء التي ساعدت بتوفير معلومات وملابس الشهداء بعض الأحيان، لافتا إلى أن أصعب يوم كان في المسلسل، هو تصوير مشهد قتل مأمور كرداسة.

ولفت إلى أنه عمل مساعد مخرج في مسلسلات «كلبش 1» و«كلبش 2» وحصل على وورش في التمثيل والإخراج والسيناريو، كما أنه يحب الكتابة والتأليف، مؤكدا أنه بذل مجهودا كبيرا في الكاستنج، حيث تعامل مع 5000 شخص ليقع الاختيار على 1500 فقط.