مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27.. تفجير مسجد الاستقامة واستشهاد 3 جنود

دارت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي عن مقتل عددا من الإرهابيين شاركوا في هجوم مسلح على مدينة العريش، كما أنها أظهرت تفجير مسجد الاستقامة بالجيزة الذي وقع في شهر فبراير عام 2019.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27.. استشهاد 3 جنود

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 بمقتل 4 إرهابيين قادوا هجوما مسلحا استهدف فيه كمين للشرطة جنوب مدينة العريش، وعلى إثره استشهد 3 جنود، كما كشف الاختيار 2 لحظات سقوط خيرت السبكي وحنفي جمال، واستهداف أفراد خلية الضباط الإرهابية من خلال تفجير بؤرة تمركزهم بالطيران العسكري.

كما أوضحت الحلقة أن شقيق المقدم زكريا يونس الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز قد أصيب بشظية خلال تواجده في مدينة العريش، ونقل على المستشفى إلى أن تلقى العلاج، وأصبحت حالته مستقرة، وقادر على الخروج.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27.. تفجير مسجد الاستقامة

استكملت احداث المسلسل عن تفجير مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة الذي وقع في شهر فبراير من عام 2019، وشهدت الحلقة عددا من ضيوف الشرف، من بينهم كريم فهمي، الذى قدم دور ضابط في جهاز الأمن الوطني، وأيضا الفنان محمد كيلاني الذي جسد دور إرهابي.

مسلسل الاختيار 2 يدور حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبداللطيف.

ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.