هربا من الحر.. مصرع شاب غرقا داخل ترعة بالمحلة

لقى شاب بمدينة المحلة الكبرى، مصرعه غرقا في ترعة بالقرب من كوبري السلخانة، بجوار مجمع محاكم المحلة، في أثناء استحمامه، هربا من حرارة الجو، فجرفه التيار.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغا بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة كوبري السلخانة المارة أمام مجمع محاكم المحلة، وتبين أن الجثمان للمدعو شاكر محمد شاكر 20 عاما، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، وأنه في أثناء استحمامه في ترعة كوبري السلخانة بجوار مجمع محاكم المحلة، جرفه التيار داخل الترعة، بسبب عدم إجادتته السباحة، وأفاد مفتش الصحة عدم إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتصريح بدفن الجثة.

لقى عامل في الدقهلية، في وقت سابق، مصرعه غرقا في ترعة «البحر الصغير» أمام قرية «الدراكسة» مركز منية النصر، إثر إقدامه على الاستحمام هربا من حرارة الجو، فجرفه التيار ومات غريقا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في الدقهلية من انتشال جثته، ونقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرته أكدوا وفاته أثناء الاستحمام، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إستفكسيا الغرق.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة «البحر الصغير» المارة أمام قرية «الدراكسة» دائرة المركز.