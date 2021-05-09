عمرو أديب يجمع تبرعات ليلة القدر على الهواء: أهم حلقة في السنة  

خصص الإعلامي عمرو أديب، حلقة اليوم من برنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر 2»، لجمع تبرعات ليلة القدر، قائلًا: «الحلقة دي بالنسبة لي فاصلة، وأهم بالنسبة لي من أي إنجاز إعلامي، تقولي بقى حاورت مين وعملت أيه وكنت تريند كل ده ميخشش ذمتي بنكلة، حلقة النهاردة دي بالنسبة لنا الستر والغطا».

وأضاف أديب أن حلقة اليوم ستعبر عن قوة البرنامج، وتعد أهم حلقة كل عام يحرص عليها منذ 20 عامًا، «الحلقة دي تعتبر بالنسبة لي البرنامج، أيًا كان اسمه، وأيًا كانت القناة اللي بيعرض عليها»، موضحًا أن التبرعات التي يحصل عليها يتم توجيهها لمستشفى وادي النيل، وهي من أرقى المستشفيات في مصر والوطن العربي.

وتابع أديب: «الناس اللي بتتبرع معانا تقريبا هما هما كل سنة، ميزتهم العبقرية إنهم يشجعوا الناس الثانية اللي متبرعتش قبل كده أنها تتبرع، عشان الناس اللي عاوزه تاخد علاج سوبر درجة أولى أو يدخل عناية مركزة في وادي النيل، يدخل العناية زيها زي أي مستشفى عالمي، ولا يدفع مليم واحد، كل ده بفضل التبرعات».

وواصل: «كل ما أدخل الحلقة دي ببقى على باب الله، لا أعرف مين هيتبرع ولا بكام، ده رزق، وأنا شفت خير كتير وأيادي ممتدة وهي بتقول خد إدي الناس، خد إدي للناس المحتاجين، خد إدي للناس المرضى».