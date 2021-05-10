إصابة 14 فلسطينيا على يد قوات الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 14 مواطنا على الأقل، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح، وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ولفتت الجمعية - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، إلى نقل 4 إصابات منها إلى مستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.