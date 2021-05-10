بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بمنطقة الكيلو 90 باتجاه محافظة قنا، دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، بمنطقة الكيلو 90 باتجاه محافظة قنا، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي، بسبب انفجار أحد الإطارات، نتج عن الواقعة مصرع «خالد أحمد سيد، 39 سنة يقيم محافظة أسيوط، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، كما أصيب كل من طارق على جاد، 24 سنه باشتباه كسر بالعمود الفقرى، أبوبكر أنور محمد، 42 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمود أحمد محروس، 21 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، سيد أحمد سيد، 27 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج»، وجميعهم يقيمون في محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ورفع آثار الحادث من على الطريق.