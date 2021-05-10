القبض على 4 أشخاص سرقوا 20 ألف ريال في «جدة» بالسعودية

ألقت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، القبض على 4 أشخاص، منهم سعوديان اثنان، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والفلسطينية، ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل في «جدة»، إحدى محافظات منطقة «مكة المكرمة»، والتي تقع غربي السعودية على ساحل البحر الأحمر.

شرطة منطقة «مكة المكرمة»: المتهمون سرقوا 3 خزائن من منزل بداخلها 20000 ريال سعودي

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة «مكة المكرمة»، إن الجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 4 أشخاص، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل في محافظة جدة، وسرقة 3 خزائن بداخلها مبلغ مالي قدره 20000 ريال سعودي، ومصوغات ذهبية وألماس، ومقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال، وتمت استعادة بعض المسروقات التي وجدت بحوزتهم، وفقا لكما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضاف المتحدث السعودي، أنه جرى إيقاف المتهمين، كما تم اتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة السعودية.

وفي 6 مايو الجاري، ألقت السلطات السعودية، القبض على مقيمين ومخالفَين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، لقيامهم بكسر أبواب مستودعين بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تقدر بمبلغ 1100000 ريال، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

‏‎وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، قال في 5 مايو الجاري، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة كوابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة «جدة» وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ 60 ألف ريال.