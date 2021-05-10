اليوم.. جلسة مغلقة للجنة العقوبات الأممية المعنية بليبيا

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن لجنة العقوبات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، وفريق الخبراء برئاسة الهند، ستعقد جلسة مغلقة غير رسمية، اليوم، لمناقشة تنفيذ قرارت مجلس الأمن والجزاءات.

وكانت اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 في 17 مارس 2011 كجزء من رد الفعل الدولي على ثورة السابع عشر من فبراير، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

«السني» يعلن مشاركة الجامعة العربية في الجلسة

وأضاف السني، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن الجلسة ستشارك فيها ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي.

وأشار المندوب الليبي، إلى أن الاجتماع هو الرابع من نوعه ويهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارت الأممية وخصوصا في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، واجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.

وفي سياق آخر، جددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش المطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وأشارت المنقوش، إلى ان ليبيا عانت كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودها وتوظيفها من أطراف خارجية، وطالبت الوزيرة الليبية، بوضع خطة زمنية وبإشراف أممي لخروج القوات الأجنبية.

من جانبه، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي وعضو المجلس موسي الكوني مع مجموعة من مشايخ وأعيان مدينتي «مصراتة» و«زليتن» أمس الأحد، في مدينة طرابلس.

وقال «المجلس الرئاسي» الليبي في بيان، إن اللقاء تناول ضرورة تطبيق المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين والتي تعتبر من أهم أهداف المجلس الرئاسي الليبي.

وشدد الحضور على تأييدهم الكامل ودعمهم اللامحدود للمجلس الرئاسي من أجل تحقيق الاستحقاقات القادمة، في إشارة إلى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.