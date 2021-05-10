تونس توقف 215 مهاجرا غير شرعي قبل دخولهم السواحل الإيطالية
أغلبهم من دول أفريقية
كتب:
وكالات
06:35 ص | الإثنين 10 مايو 2021
عناصر من الجيش التونسي
أوقفت قوات حرس الحدود التونسية، أمس الأحد، 215 مهاجراً غير شرعي، متجهين إلى السواحل الإيطالية، وقالت مصادر أمنية تونسية، إن 128 من بين هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى دول أفريقية.
وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه تمت إحالة الموقوفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».
دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني تتمكن من إحباط محاولة تهريب عدد من العائلات السورية بحراً
وفي لبنان، تمكنت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني فجر أمس الأحد، من إحباط محاولة تهريب عدد من العائلات السورية بحراً، وبطريقة غير شرعية، في شمالي لبنان وتم اعتراض قارب يضم نحو 60 شخصاً، من قبل بحرية الجيش اللبناني وتوقيفه في عرض البحر مقابل شاطئ العريضة في عكار.
وقالت مصادر خاصة لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنها ليست المرة الأولى التي تحبط دوريات الجيش اللبناني مثل هذه المحاولات، مشيرة إلى أن تهريب العائلات يتزايد في الآونة الاخيرة، وأن بعض العائلات السورية كانت قد هربت بحراً مع الإشارة إلى أن الحدود اللبنانية السورية في منطقة العريضة شمال لبنان تعتبر متداخلة فيما بين بعضها البعض.
وأكدت المصادر، أن القارب الذي كان يقلهم تم توقيفه في المياه الإقليمية اللبنانية كما في حوادث مشابهة لقوارب كانت تائهة في المياه الإقليمية، وجرت العادة أن تكون وجهة الركاب قبرص أو تركيا ومن ثم بلغاريا.
وقوارب الموت غير الشرعية تتجه بالعادة نحو اليونان عبر بحر لبنان وبحر طرطوس، وهي ناشطة منذ اندلاع الحرب في سوريا وغالبية المهربين من الجنسية السورية.
وفي الأشهر الأخيرة، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين، وهم لا يترددون في القيام بمجازفة خطيرة ومكلفة للفرار بحراً من لبنان، الذي يعاني انهيارا اقتصاديا.
جدير بالذكر، أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، ويعاني منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، فاقمها الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، وأسفر عن وقوع 190 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 مصاب.