تونس توقف 215 مهاجرا غير شرعي قبل دخولهم السواحل الإيطالية

أوقفت قوات حرس الحدود التونسية، أمس الأحد، 215 مهاجراً غير شرعي، متجهين إلى السواحل الإيطالية، وقالت مصادر أمنية تونسية، إن 128 من بين هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى دول أفريقية.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه تمت إحالة الموقوفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني تتمكن من إحباط محاولة تهريب عدد من العائلات السورية بحراً

وفي لبنان، تمكنت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني فجر أمس الأحد، من إحباط محاولة تهريب عدد من العائلات السورية بحراً، وبطريقة غير شرعية، في شمالي لبنان وتم اعتراض قارب يضم نحو 60 شخصاً، من قبل بحرية الجيش اللبناني وتوقيفه في عرض البحر مقابل شاطئ العريضة في عكار.

وقالت مصادر خاصة لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنها ليست المرة الأولى التي تحبط دوريات الجيش اللبناني مثل هذه المحاولات، مشيرة إلى أن تهريب العائلات يتزايد في الآونة الاخيرة، وأن بعض العائلات السورية كانت قد هربت بحراً مع الإشارة إلى أن الحدود اللبنانية السورية في منطقة العريضة شمال لبنان تعتبر متداخلة فيما بين بعضها البعض.

وأكدت المصادر، أن القارب الذي كان يقلهم تم توقيفه في المياه الإقليمية اللبنانية كما في حوادث مشابهة لقوارب كانت تائهة في المياه الإقليمية، وجرت العادة أن تكون وجهة الركاب قبرص أو تركيا ومن ثم بلغاريا.

وقوارب الموت غير الشرعية تتجه بالعادة نحو اليونان عبر بحر لبنان وبحر طرطوس، وهي ناشطة منذ اندلاع الحرب في سوريا وغالبية المهربين من الجنسية السورية.

وفي الأشهر الأخيرة، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين، وهم لا يترددون في القيام بمجازفة خطيرة ومكلفة للفرار بحراً من لبنان، الذي يعاني انهيارا اقتصاديا.

جدير بالذكر، أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، ويعاني منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، فاقمها الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، وأسفر عن وقوع 190 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 مصاب.