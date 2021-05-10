عاجل..«البيت الأبيض» يعلن الطوارئ بعد هجوم إلكتروني

أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية بعد هجوم إلكتروني استهدف أحد أكبر خطوط الوقود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«كولونيال بايبلاين»: لانزال غير متصلين بالإنترنت

وقالت شركة «كولونيال بايبلاين»، المشغلة لخط الأنابيب والذي ينقل البنزين ووقود الديزل إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة، إن الخط لايزال غير متصل بالإنترنت بعد يومين من اكتشاف هجوم أمني إلكتروني، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت «كولونيال بايبلاين»، في بيان: أنها أوقفت مؤقتا جميع العمليات على خط الأنابيب بعد اكتشاف هجوم أمني إلكتروني اشتمل على برامج الفدية الجمعة الماضية.

ويعتبر خط أنابيب شركة «كولونيال بايبلاين» أكبر خط أنابيب للمنتجات المكررة في الولايات المتحدة، حيث ينقل أكثر من 100 مليون جالون من الوقود يوميا على الساحل الشرقي.