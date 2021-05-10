الزراعة: اتفاقية جديدة مع السودان لإنشاء مزرعة إنتاج حيواني مشتركة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن التعاون مع الأشقاء السودانيين يشهد توسعًا كبيرًا خاصة في مجال الزراعة، لافتًا إلى أن السودان لديها موارد مائية وبشرية وأن مصر لديها خبرات أحدثت طفرة في المجال الزراعي بمختلف أنواعه سواء نباتي أو حيواني أو داجني أو سمكي، وأن مصر والسودان اتفقتا على إنشاء مزرعة كبيرة للإنتاج الحيواني.

وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن مصر أدت دور كبير في إنشاء مزارع الإنتاج الداجني وأنها الدولة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الاستزراع السمكي ولديها إمكانيات عديدة في إنتاج اللقاحات من العترات المحلية وأن ذلك يعطي فرصة كبيرة للتعاون مع الأشقاء في السودان.

وأشار القرش إلى أن الجانب السوداني يتميز في الإنتاج الحيواني بشكل كبير جدا وأن ذلك يعطي فرصة للتبادل التجاري بين البلدين وإنشاء مزرعة مشتركة ما بين الجانبين تساعد على تحقيق الأمن الغذائي لكلا الدولتين.

وتابع: أن مصر متميزة في مجال الإنتاج الداجني ولديها وفرة فيه ولديها أيضًا وفرة في مجال إنتاج البيض، لافتًا إلى أن 30 منشاة حصلت على شهادات اعتماد بخلوها من أمراض الأنفلوانزا ما يجعلها مستعدة للتصدير.

ولفت القرش إلى وجود معهد بحوث اللقاحات والأمصال البيطرية والذي لديه قدرة عالية على إنتاج اللقاحات البيطرية، مشددًا على ضرورة ضبط الحدود بين مصر والسودان ومنع التهريب بين البلدين.

واستطرد: أنه تم الاتفاق بين مصر والسودان على إنشاء مزرعة مشتركة كبرى تكون موجودة في السودان بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الاستزراع السمكي وأن ذلك يفتح الفرصة لجذب مزيد من الاستثمارات المصرية للعمل في مناطق السودان، مشددًا على أن التعاون المصري السوداني يسبب الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاجية من الأسماك والإنتاج الداجني في السودان وأن المزرعة المشتركة ستساهم في تلبية الاحتياجات والمطالب المصرية من الإنتاج الحيواني.