ارتفاع معدل التضخم الشهري في أبريل الماضي إلى 1.2%

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 112.2 نقطة لشهر أبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر مارس الماضي.

وأرجع الجهاز، في تقريره الشهري، هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، كما ارتفعت أيضاً أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.4%) لشهر أبريل 2021، مقابل (5.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــري: شهــر إبريل 2021 مقارنة بشهـر مارس 2021

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة (44.2%)، الخيار بنسبة (34.8%) والطماطم بنسبة (18.1%)، ومجموعة الدرنيات بنسبة (15.7%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (15.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (8.0%)، ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (12.7%)، حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة (17.1%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار الجوافة بنسبة (10.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%)، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.4%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%) ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.2%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%).

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%).

8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1%).

9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%) ومجموعة الامتعة الشخصية بنسبة (0.2%).

ثانياً: التغير السنوي: شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر أبريل 2020

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-9.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-19.6%)، وذلك بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-28.9%) ومجموعة الدرنيات بنسبة (-8.3%) حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة (-8.2%).

• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-9.0%)، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-10.3%).

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (27.6%) ومجموعة فواكهة طازجة أخرى بنسبة (13.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (8.6%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (2.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.5%).•

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.7%) ومجموعة المكرونة بنسبة (7.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (1.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (3.4%) ومجموعة الطيور بنسبة (0.7%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.3%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (7.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.3%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.1%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.9%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.6%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (7.1%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.0%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (7.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (15.9%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (3.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-2.8%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الثقافة والترفيه بنسبة (4.3%)، وكذلك الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.4%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%) ومجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (16.8%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (33.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.9%) ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.9%).