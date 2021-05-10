ارتفاع معدل التضخم الشهري في أبريل الماضي إلى 1.2%
كتب:
الوطن
09:29 ص | الإثنين 10 مايو 2021
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 112.2 نقطة لشهر أبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر مارس الماضي.
وأرجع الجهاز، في تقريره الشهري، هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، كما ارتفعت أيضاً أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.4%) لشهر أبريل 2021، مقابل (5.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.
أولاً: التغيــر الشهــري: شهــر إبريل 2021 مقارنة بشهـر مارس 2021
1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة (44.2%)، الخيار بنسبة (34.8%) والطماطم بنسبة (18.1%)، ومجموعة الدرنيات بنسبة (15.7%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (15.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (8.0%)، ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.4%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (12.7%)، حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة (17.1%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار الجوافة بنسبة (10.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%)، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.4%).
4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%) ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%).
5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.2%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).
6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%).
7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%).
8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1%).
9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%) ومجموعة الامتعة الشخصية بنسبة (0.2%).
ثانياً: التغير السنوي: شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر أبريل 2020
1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-9.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-19.6%)، وذلك بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-28.9%) ومجموعة الدرنيات بنسبة (-8.3%) حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة (-8.2%).
• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-9.0%)، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-10.3%).
ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (27.6%) ومجموعة فواكهة طازجة أخرى بنسبة (13.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (8.6%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (2.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.5%).•
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.7%) ومجموعة المكرونة بنسبة (7.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (1.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (3.4%) ومجموعة الطيور بنسبة (0.7%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.3%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (7.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.3%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.1%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.9%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.6%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (7.1%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.0%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (7.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (15.9%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (3.4%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-2.8%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الثقافة والترفيه بنسبة (4.3%)، وكذلك الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.4%).
10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%) ومجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (16.8%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (33.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.9%) ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.9%).