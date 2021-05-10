المرصد العربي يدين انتهاكات الاحتلال في القدس ويطالب العالم بوقفها

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، الانتهاكات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، فضلا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة واقتحام منازلهم، واستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المرصد أنّ هذه الانتهاكات التي تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تمثل جرائم ضد الإنسانية وتستوجب تحركا دوليا عاجلا لوقفها، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤولة، التي تستفز مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، كما تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي، في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس، مؤكدا أنّ هذه الجرائم الموثقة لا تسقط بالتقادم، ولن تغير من الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، ولن تؤثر على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة بوصفها قائمة تحت الاحتلال.