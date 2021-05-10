وفاة العازف عبده داغر عن عمر يناهز 85 عامًا

توفي الموسيقار الكبير عبده داغر عن عمر ناهز الـ85 عامًا باعتباره من مواليد عام 1936، ويعد من أشهر العازفين على مستوى الوطن العربي، ومن مؤسسي فرقة الموسيقى العربية مع عبدالحليم نويرة.

ويعد عبده داغر من أشهر عازفي الكمان التي تدرب عليها قبل أن يكمل العاشرة من عمره، وورث حب الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية من والده.

وشارك عبده داغر بالعزف في حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد عبدالمطلب وغيرهم من نجوم زمن الفن الجميل.