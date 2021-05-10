تسيير الحركة المرورية بطريق بالغريية عقب انقلاب سيارة نقل ثقيل

أعاد رجال المرور بمديرية أمن الغربية، تسيير الحركة المرورية بطريق «طنطا - المحلة»، عقب تعطلها فجرا، إثر إنقلاب سيارة نقل «تريلا»، بشكل مفاجىء بسبب السرعة الزائده أمام قرية سياحية شهيره بالكيلو 7، ما تسبب في إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم وخصصت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلي طوارىء مستشفي المحلة العام .

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد سامح محمد مأمور مركز شرطة المحلة الكبري بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل مُحملة بشُحنة زجاجات طبية بطريق طنطا بدائره المركز .

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى محل البلاغ للوقوف علي تطورات الحادث وتم الدفع بونش لرفع السيارة النقل وإعاده تسيير الحركة المرورية .

جهود أمنية لاعاده فتح الطريق وتأمين أرواح المواطنين

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجرى نقله إلى مستشفى المحلة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة فيما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وأفاد شهود عيان أن إنفجار إطار السيارة تسبب في إنقلاب السيارة وإصابة قائدها، وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.