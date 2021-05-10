وزير الإنتاج الحربي يتابع الخطط التستثمارية والبحثية للشركات التابعة

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، وذلك بحضور محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة وهي: (حلوان للمسبوكات، أبي قير للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الإلكترونية، حلوان لمحركات الديزل)، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، حيث قام رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات بإجراء تقديم نظري تضمن الموقف المالي لموازنة العام 2020/2021 من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، تعويض أعباء عدم التحميل، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، المديونيات)، كما تم إستعراض الخطة الاستثمارية لعاميّ (2020/2021) و(2021/2022)، إضافة إلى خطة البحوث (2020/2021)، وموقف موضوعات المتابعة.

وأصدر وزير الإنتاج الحربي، عدد من التوجيهات الوزارية المتعلقة بموضوعات المتابعة والخطط التي تمّ استعراضها خلال اللقاء، مؤكّداً ضرورة استكمال سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالمخطط الزمني للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنَّ شركات الإنتاج الحربي لديها طاقات بشرية وإمكانيات تكنولوجية هائلة يتم الحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل، كما يتمّ متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، كما يتم السعي إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكري والمدني.