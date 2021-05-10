مدبولي يتفقد أعمال محور محمد أنور السادات: تكلفتها 100 مليون جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال محور محمد أنور السادات «ترسا» سابقًا، خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتمّ من أعمال لاستكمال المحور، حيث أشار إلى أنَّ محور محمد أنور السادات، يعد محوراً موازياً لشارع الهرم، وأن تكلفة أعمال الاستكمال الخاصة به بلغت نحو 100 مليون جنيه، وتمتد هذه الأعمال من تقاطعه مع شارع المحولات العمودي على شارع الهرم حتى كوبري الطالبية وذلك بطول 800 م اتجاهين، بحيث يكون الاتجاه الواحد 5 حارات بعرض 17.5م للاتجاه الواحد، ويتوسط الاتجاه جزيرة بعرض 1.5م وأرصفة جانبية 1.5م، إلى جانب الربط مع كوبري الطالبية بطول 400 م، وعرض حارتين مروريتين 7 م.

وأضاف أنَّ محور أنور السادات يتجه إلى محور خاتم المرسلين بطول 2.2 كم بعرض 17.5م فى كل اتجاه بخلاف الأرصفة والجزيرة بعرض2م، ويتقاطع محور خاتم المرسلين مع محور الفريق كمال عامر «الزمر» سابقا، عند مسجد خاتم المرسلين.

وفي ختام جولته بالمحور، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّ هذا المحور سيسهم في استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وكذا تخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم، المتوقع أن يتمّ إجراء غلق كلي وجزئي لبعض قطاعاته، وذلك في أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأضاف أنَّه يسهم أيضاً في تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر، وذلك من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبري الطالبية، خدمة للمواطنين، وتسهيلاً لحركتهم للوصول لمناطق المنيب، وفيصل، وصفط اللبن، وجامعة الدول العربية، وأرض اللواء، والبراجيل، والوراق، حيث أنَّه يختصر زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادي، فضلاً عن دور هذا المحور البيئي، من خلال تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة التي يخدمها، مطالبا بالإسراع في معدلات التنفيذ، بما يسهم في دخوله الخدمة بأقرب وقت ممكن.