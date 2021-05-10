رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد الفطر: نعتز بجهودكم في سبيل رفعة البلد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في البرقية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، عظيم التحية والإعزاز والتقدير، يطيب لي أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بأزكى واسمى التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تلك المناسبة العظيمة التي منّ بها المولى عز وجل على عباده المسلمين بعد ماقاموا به من عبادة واجتهاد وصيام وقيام في شهر رمضان الكريم».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ في برقيته: «إنني إذ أتقدم لكم وللشعب المصري بالتهنئة فإننا نؤكّد لكم اعتزازنا وتقديرنا لما تقومون به من جهد في سبيل رفعة هذا البلد العظيم واستقراره، وندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على شعب مصر عزته وكرامته وإيمانه بقدرته على بناء وطنه وأن تحيا مصر دائماً آمنة مستقرة تحت قيادتكم الحكيمة، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على كافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات».