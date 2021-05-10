وزير التموين: عمل المخابز مستمر طوال أيام العيد من 5 صباحا لـ5 مساءا

أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنَّ الهيئة العامة للسلع التموينية صرفت 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالي التموين ومنافذ جمعيتي قبل موعد صرفها بـ10 أيام.

وتلقى المصيلحي، تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أفاد بأنَّ المخابز سوف تعمل في كل أيام العيد من الخامسة صباحاً الى الخامسة مساءاً باستثناء المخابز التي حصلت على إجازه مسبقة.

مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثاني أيام العيد.. واستئناف العمل اليوم الثالث

وأشار المصيلحي، إلى أنَّه وجه المطاحن بتوفير 3 أيام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، مضيفًا أنَّ مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثاني أيام العيد، ويتم استئناف العمل في اليوم الثالث.

كما أفاد التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأنَّ المجمعات سوف تعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحاً الى الخامسة مساءاً، وأول وثاني أيام العيد سوف تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث ايام العيد.

وأشار التقرير الوارد لوزير التموين، إلى أن شركتي الجملة سوف تفتح فروعها وفقًا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

وأكّد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين، أنَّ المصيلحي قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة خلال إجازة العيد، وكذلك غرف عمليات بالمديريات والادارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود، وكذلك غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

وأكّد معاون وزير التموين، أنَّ توجيهات المصيلحي شملت أيضًا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع السلع والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.