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خارجية الوفد: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد الفلسطينيين

كتب:

ماريان سعيد
04:04 م | الإثنين 10 مايو 2021
حسن بدراوي

حسن بدراوي

نددت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري، بانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وذكرت اللجنة برئاسة حسن بدراوي، في بيان صادر عنها اليوم، أنّ الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بإجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم وتهجيرهم، أمر غاية في القسوة ويخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وضد حقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة أنّه على المجتمع الدولي أن يضع نفسه أمام المسؤولية لوقف هذه الأفعال من جانب الاحتلال الصهيوني ومحاولاته في التوسع الاستيطاني على منازل الفلسطينيين أصحاب الأرض في القدس الشرقية.

وأبدت خارجية الوفد استيائها الشديد ورفضها الاعتداء على حرمات الأماكن المقدسة، ما ارتكبته قوات الاحتلال باقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المُصلين الفلسطينيين، في هذه الأيام المباركة بشهر رمضان المعظم.

وأكدت اللجنة أنّ الاعتداء على المصلين داخل الأقصى واقتحام المسجد المقدس يخالف أيضا القانون الدولي الذي يوفر حق ممارسة الشعائر الدينية للبشرية كافة.

وأشارت اللجنة إلى أنّه على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف أي ممارسات تنتهك حقوق الفلسطينيين أو محاولات طمس هويتهم العربية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومقدساتها.

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