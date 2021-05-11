«لو موظف».. تعرف على أيام إجازاتك «بسبب مناسبات» في يوليو 2021

من المقرر أن يحصل العاملين فى الدولة خلال شهر يوليو المقبل 2021 على، خمسة أيام إجازات رسمية وعطلات بسبب المناسبات الوطنية والدينية، التى من بينها مناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، و4 أيام أخرى إجازات بسبب حلول وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية بسبب مناسبات تبدأ بـ«وقفة عرفات»

تبدأ الإجازات الرسمية بسبب المناسبات، يوم الاثنين 19 يوليو «وقفة عرفات» وهي إجازة رسمية يحصل عليها الموظفين بقرار من مجلس الوزراء، باعتبارها مناسبة دينية، يعقبها مباشرة، 4 أيام إجازات عيد الأضحى المبارك، وهي أيام الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، والأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى ، والخميس 22 يوليو، والجمعة 23 يوليو، وذكرى ثورة 1952.

وتتزامن إجازة ثورة يوليو مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك فيحرم المصريون هذا العام من يوم إجازة إضافي لإجازات العيد، لتصبح الإجازات بسبب المناسبات التي يحصل عليها الموظف خلال شهر يوليو 5 أيام فقط بدلا من ستة أيام.

الإجازات الرسمية الفعلية 14 يوما

ووفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، تبلغ عدد الإجازات الرسمية الفعلية، بمناسبات وغير مناسبات، والتي يحصل عليها العاملين بالقطاعات الحكومية العام والأعمال العام، خلال شهر يوليو المقبل 2021 «14 يوما» وهي بنحو:

1- الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية

2- السبت 3 يوليو عطلة رسمية

3- الجمعة 9 يوليو عطلة رسمية

4- السبت 10 يوليو عطلة رسمية

5- الجمعة 16 يوليو عطلة رسمية

6- السبت 17 يوليو عطلة رسمية

7- السبت 24 يوليو عطلة رسمية

8- الجمعة 30 يوليو عطلة رسمية

9- السبت 31 يوليو عطلة رسمية

- مجموعة إجازات وقفة عيد الاضحى ، وأيام عيد الأضحى.

أما العاملون بالقطاع الخاص، وطبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقانون العمل 12 لسنة 2003 فيحصلون خلال شهر يوليو 2021 ، على 9 أيام إجازة رسمية هي:

1-الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية

2- الجمعة 9 يوليو عطلة رسمية

3- الجمعة 16 يوليو عطلة رسمية

4- 16 يوليو عطلة رسمية

5- الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات

6- الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

7- الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

8- الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

9- الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 1952.