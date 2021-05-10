سقوط شجرة ضخمة يتسبب في قطع طريق المراسي بالأقصر

شهد طريق «المراسي»، بمدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر، اليوم، سقوط شجرة ضخمة على إحدى سيارات النقل بعرض الطريق، ما أسفر عن تهشم مقدمة السيارة دون وقوع إصابات، وتوقف الحركة المرورية.

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد ضياء ماهر، مدير إدارة مرور الأقصر، يفيد ورود بلاغ بسقوط شجرة كبيرة أمام طريق المراسي بالبياضية، ما أدى إلى توقف حركة سير السيارات على الطريق في الاتجاه الأيمن مع مصادفة مرور سيارة نصف نقل خلال سقوط الشجرة.

وعلى الفور، انتقل رجال وحدة مرور الأقصر إلى مكان الحادث، وجار الدفع بلودر لرفع الشجرة من على الطريق، وتسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرير محضر بالواقعة.

في سياق متصل، أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة الأقصر، أن المحافظة تعرضت قبل قليل، لتغير مفاجئ فى الأحوال الجوية، أدى لسرعة في نشاط الرياح.

وأضاف الشامي، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وجة بإيقاف مؤقت للإبحار النهري، نظرا لسرعة الرياح لحين تحسن الأحوال الجوية.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت بداية اليوم الإثنين، هبوب رياح مثيرة للأتربة، مع إرتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة على أنحاء المحافظة.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس أن توقعات حالة طقس اليوم الاثنين، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظات الجنوب، فيما يميل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الاثنين من المقرر أن يشهد نشاطاً للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، فيما تكون فرص أمطار خفيفة رعدية أحياناً على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.