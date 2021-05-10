«شوقي» يصدر قرارا وزاريا بشأن المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 60 لسنة 2021، بشأن منح المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي شهادة الصلاحية اللازمة لذلك.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرضا الوظيفي للمعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن القرار يشمل إجمالي 4133 معلما استوفوا متطلبات التنمية المهنية اللازمة للنقل من تخصص إلى آخر، أو من مرحلة تعليمية إلى أخرى، منهم 3395 معلما من معلمي التعليم العام، و738 من معلمي التعليم الفني.

وأضاف «حجازي» أن مديريات التربية والتعليم يمكنها إرسال مندوبيها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لاستلام كشوف المعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للنقل من وظيفة إلى أخرى، أو من تخصص إلى آخر، أو من مرحلة تعليمية إلى أخرى، وكذلك صورة من القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، للعرض على المحافظ المختص لإصدار القرارات اللازمة للنقل، بعد التحقق من استيفائهم المتطلبات اللازمة لذلك.

وأكد نائب الوزير، أن المعلم هو القوة الدافعة في العملية التعليمية لذا فإن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء به مهنيًا، والحرص على رضاه الوظيفي.