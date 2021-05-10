«المبادرة» تتوسع فى المحافظات: تطوير 192 قرية في المنيا.. ومدارس ومجمعات خدمات في المنوفية.. و«القماري»: نسعى لتحسين معيشة المواطن

بروتوكول تعاون بين «التخطيط وحياة كريمة»

وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس ، بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حول تكامل الجهود المبذولة، فى خطوة جديدة لدعم أنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقّع البروتوكول د. جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، وآية عمر القمارى، رئیس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، فى حضور كل من عهود وافى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وعمر بهنسى، أمين صندوق المؤسسة.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأَولى بالرعاية، مشيرة إلى اتفاق وزارة التخطيط ومؤسسة حياة كريمة على بذل الجهود المشتركة للمساهمة فى تحقيق هدف المبادرة والمتمثل فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية وفقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتعظیم قدراتها فى أعمال منتجة تسهم فى تحقيق «حياة كريمة» لأسرهم وذويهم.

«السعيد»: توحيد جهود الدولة في ملف الفقر للتخفيف عن مواطني الريف

وتابعت «السعيد» أنه وفقاً للبروتوكول سيتم التعاون حول تكامل وتنسيق الجهود المبذولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة فى ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية.

وقالت آية عمر القمارى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة: «يشرفنا توقيع البروتوكول اليوم مع وزارة التخطيط، وهو يعتبر حلقة فى سلسلة التعاون بين مؤسسات الدولة من الحكومة والمجتمع المدنى، بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والمشروع القومى «حياة كريمة» التى تهدف إلى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى بالقرى الأكثر احتياجاً ولمواطنيها الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر أى 57.8%».

وأضافت «القمارى» أن البروتوكول يسعى لتحسين جودة معيشة الإنسان، وتنفيذ جميع التدخلات التنموية حسب معايير الاستدامة، بالإضافة إلى التعاون فى تحديد معاییر الفقر وتحسين جودة مستوى المعيشة من خلال قياس رضاء المواطنين، حيث تملك المؤسسة ۱۷۰۰ عنصر من عناصر الرصد الميدانى فى جميع محافظات مصر، والذين هم من أهالى القرى والمراكز، وقادرون على قياس رضاء الأهالى عن الخدمات المقدمة فى إطار «حياة كريمة».

فى سياق متصل، قام أعضاء «حياة كريمة» فى المنيا بجولة تفقدية لمتابعة مستجدات المشروع القومى، حيث تمت زيارة مدن ديرمواس ومغاغة والعدوة، وفى مدينة ديرمواس، تم المرور على مدرسة أبوخلقة الإعدادية، حيث ما زالت أعمال الدهانات للفصول والممرات مستمرة، وجارٍ العمل فى تغيير مواسير الصرف الصحى.

وفى مدينة مغاغة، تم المرور على محطة مياه الشرب بقرية أبا، وبلغت نسبة التنفيذ 92٪، وفى مدينة العدوة، تم متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة البسقلون للتعليم الأساسى، التابعة لمجلس قروى بنى عامر، والمرور على مدرسة أبوغطاس للتعليم الأساسى التابعة لمجلس قروى عطف حيدر، حيث تم البدء فى بناء حوائط الدور الثانى، وتتم هذه الأعمال تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.

من جانبه، استقبل اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أيمن ناصف، مدير عام الإدارة العامة لمكاتب بريد المنيا، بمناسبة بدء تسلمه العمل لإدارة شئون مكاتب البريد بالمحافظة، حيث استعرض المحافظ سبل التعاون وتنسيق الأعمال، خاصة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة هى العدوة ومغاغة وملوى وديرمواس وأبوقرقاص.

وناقش المحافظ الإجراءات المتخذة لأعمال مكاتب البريد المزمع إنشاؤها بمجمعات الخدمات المقترح إنشاؤها بقرى «حياة كريمة»، بنطاق 32 وحدة محلية ضمن 192 قرية بـ5 مراكز مستهدفة لتنفيذ أعمال المبادرة. وأكد المحافظ أن إنشاء العديد من فروع مكاتب البريد يهدف إلى وصول جميع الخدمات الحيوية للقرى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتيسير على أهالى القرى والتخفيف من التزاحم والتكدس على مكاتب البريد، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير قرى الريف المصرى.

وفى المنوفية، أعلنت «حياة كريمة» عن زيارة ميدانية لقرى مركز أشمون، لمتابعة أعمال المبادرة، وشملت الزيارة قرية «أبورقبة»، ومتابعة إنشاء حديقة على مساحة 2000 متر، وكذلك إنشاءات جناح بمدرسة للتعليم الثانوى، والصرف الصحى بالقرية، وأجريت زيارة لقرية سمادون لمتابعة إنشاء المجمع الخدمى وجناح جديد بمدرسة التعليم الأساسى، بجانب توصيل الغاز الطبيعى للقرية.

وعُقد لقاء مع أهل قرية سلامون قبلى، مركز الشهداء، بحضور منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية؛ لإجراء حوار مجتمعى مع القيادات الشعبية للقرية حول مشروعات المبادرة.

وفى مركز أشمون، تم الانتهاء من أعمال هدم الوحدة البيطرية القديمة بقرية شما، وتم رفع الأنقاض وناتج الهدم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر لإنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية.

وفى الوحدة المحلية بطهواى، تم الانتهاء من هدم مبنى الوحدة المحلية القديم، ورفع الأنقاض وناتج الهدم، والانتهاء من أعمال الحفر وشد الأخشاب لعمل القواعد الخرسانية لإنشاء مجمع خدمات حكومية.

وشهدت الوحدة المحلية بشنشور هدم مبنى الوحدة البيطرية القديم، وجارٍ رفع ناتج الهدم لإنشاء مجمع خدمات حكومية عليه، وفى الوحدة المحلية بسمادون تجرى أعمال الحفر للأساسات الخاصة بمجمع القرية.

وفى الوحدة المحلية بسنتريس، تم رفع ناتج هدم موقع الوحدة البيطرية القديمة لإنشاء المجمع عليه، فيما شهدت الوحدة المحلية بسبك إزالة مبنى الوحدة البيطرية ومكتب البريد القديم لإنشاء المجمع عليه.

وفى الوحدة المحلية بطليا، تم البدء فى أعمال الحفر لموقع إنشاء المجمع الحكومى، كما قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة بتسلم المواقع المخصصة لإنشاء مجمع مصالح حكومية عليه بباقى الوحدات المحلية، وجارٍ عمل الجسات ورفع الإحداثيات للمواقع المقترحة للمجمعات للبدء الفعلى فى أعمال الإنشاءات.

وفى قطاع الأبنية التعليمية، تم صب سقف الدور الثانى علوى بمدرسة الشهيد شوقى الفقى الإعدادية، والبدء فى بناء وتسديد الدور الأرضى بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل.