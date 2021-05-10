عرضها الاختيار 2.. حكاية استشهاد معاون مباحث قسم شرطة النزهة

عرضت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لحظات استشهاد الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، يوم 7 أبريل 2019، في أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة، حيث تعرض لإطلاق رصاص من عناصر مسلحة، كانوا يستقلون سيارة متوقفة على جانب الطريق، واستشهد ماجد أو كما يلقبه زملاؤه بـ«الدكتور ماجد»، بعد 4 سنوات من استشهاد والد زوجته العميد الشهيد وائل طاحون، وبعد أشهر من وفاة زملائه في سيناء، الذين نعاهم.

سيارة متوقفة

كانت الساعة تشير إلى الثانية من صباح 7 أبريل 2019، كان الشهيد يترأس قوة أمنية بشارع طه حسين بالنزهة الجديدة، حيث لاحظ توقف سيارة ماركة «هيونداي ماتريكس» سوداء اللون، يستقلها مجهولون، فأشار إلى سائق الدورية بالتوجه لهم لفحص الركاب والتعرف على سبب توقفهم، وفور اقترابهم من السيارة ترجل منها شخصان وأطلقا النار على السيارة الخاصة بالشرطة، ما أدى لاستشهاده مع مجند، وإصابة فردي شرطة آخرين.. وشُيعت جنازة الشهيد من مسجد أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية وقيادات الوزارة.

الثاني في عائلته

وباستشهاد «ماجد» يصبح الثاني في الأسرة، التي تعد واحدة من مئات قدموا شهداء ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وأمنه، ففي عام 2015، اغتال مسلحون والد زوجته سارة العميد وائل طاحون بمنطقة المطرية.

آخر ما كتب

«رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ.. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين».. كان آخر منشور على حساب الشهيد الراحل على فيس بوك، قبل النزول في المأمورية التي لم يعد منها.

أبو ليلى

وظهرت أسرة الشهيد في مناسبتين، الأولى كانت جنازته والثانية تكريمه في احتفالية عيد الشرطة بحضور حماته وأرملته وطفلته «ليلى» التي كانت تبلغ 10 أيام من عمرها وقت استشهاد والدها.

تكريم الشهيد

وفي عام 2020، نظمت احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث روى الفنانان أمير كرارة ومحمود حافظ، قصة أسرة طاحون، وقدما للحضور والمشاهدين عاطف وائل طاحون، الطالب بكلية الشرطة، الذي أكد عزمه على استكمال مسيرة الشهيدين «والده وزوج شقيقته» مع زملائه من طلبة الكلية.