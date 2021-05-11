يسهم في استيعاب حركة المرور بالهرم.. تعرف على أهمية محور «السادات»

يعد محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا» من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، وهو محوراً موازياً لشارع الهرم، يسهم فى استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وتخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم المتوقع أن يتم إجراء غلق كلى وجزئى لبعض قطاعاته أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

يسهل حركة المرور للوصول إلي المنيب

ويسهم المحور فى تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبري الطالبية لخدمة المواطنين وتسهيلاً لحركتهم للوصول لمناطق «المنيب، وفيصل، وصفط اللبن، وجامعة الدول العربية، وأرض اللواء، والبراجيل، والوراق».

تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة

ويختصر المحور زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادي فضلاً عن دور هذا المحور البيئى من خلال تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة التى يخدمها، وتقوم محافظة الجيزة بالإسراع فى معدلات التنفيذ بما يسهم فى دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

تكلفه وتوسعات محور أنور السادات

- تكلفة أعمال استكمال المحور تبلغ نحو 100 مليون جنيه، وتمتد هذه الأعمال من تقاطعه مع شارع المحولات العمودى على شارع الهرم حتى كوبرى الطالبية، وذلك بطول 800 متر اتجاهين، بحيث يكون الاتجاه الواحد 5 حارات بعرض 17.5 للاتجاه الواحد، ويتوسط الاتجاه جزيرة بعرض 1.5 متر وأرصفة جانبية 1.5متر، إلى جانب الربط مع كوبرى الطالبية بطول 400 متر، وعرض حارتين مروريتين 7 متر.

خريطه تقاطعات المحور

- محور أنور السادات يتجه إلى محور خاتم المرسلين بطول 2.2 كيلومتر بعرض 17.5 متر فى كل اتجاه بخلاف الأرصفة والجزيرة بعرض 2متر.

- يتقاطع محور خاتم المرسلين مع محور الفريق كمال عامر «الزمر سابقا»، عند مسجد خاتم المرسلين.