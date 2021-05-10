التضامن تقدم منحا دراسية ومكافآت مالية للطلاب المتميزين بجامعة الفيوم

عقدت جامعة الفيوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعا للجنة تقييم برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وذلك برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور أعضاء اللجنة وعمداء الكليات المعنية والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، وذلك اليوم الاثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ترشيح الطلاب

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد، أن كليات الطب والعلوم والهندسة والزراعة بجامعة الفيوم قامت بترشيح بعض من طلاب الدراسات العليا المقيدين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، بشرط ألا يكونوا من ضمن أعضاء الهيئة المعاونة، وأن يكونوا من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى اختيار عدد منهم للحصول على المنح الدراسية لبرنامج الطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

منح مالية شهرية للطلاب

وأضاف أنه تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الفيوم، فقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بإعطاء منحا مالية شهرية للطلاب المختارين تبلغ ألف جنيه لطالب الماجستير تصرف لمدة عام، وكذلك ألف جنيه لطالب الدكتوراه تصرف لمدة عامين، بالإضافة إلى تخصيص مكافأة مالية تبلغ 25 ألف جنيه تصرف لهم على دفعتين.

وتهدف المنح الدراسية إلى تقديم الدعم البحثي وتشجيع طلاب الدراسات العليا لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم العلمية والأكاديمية وخاصة فيما يتعلق بالأبحاث التي تسهم في ربط البحث العلمي بمعالجة مشكلات المجتمع وذلك ضمن تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح هاشم أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على تدشين وحدة تابعة لها بكل جامعة من الجامعات المصرية لتقديم خدمات الوزارة للطلاب، والتي تشمل تقديم تمكين اقتصادي للطلاب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة وكذلك تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين والتأمين الصحي لهم ولأسرهم بالإضافة إلى دعم التنافس العلمي، بدءا بالكليات العلمية ثم ينتقل الدعم لاحقا إلى الكليات النظرية.

وأوضح هاشم أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد تنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة بالمدن الجامعية، وكذلك تفعيل مشروعات مشاركة الجامعات المصرية في خدمة وتطوير المجتمع المحلي.

وأوضح مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية أن الجمعية الشرعية حريصة على دعم أبحاث الطلاب الفائقين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة إلى جانب عمل الجمعية في مشروع حياة كريمة والقطاع الطبي وغيرها من الأعمال والمشروعات.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت تبني عدة سياسات لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية وتعظيم فرص الاستثمار في البشر بدءًا من الأطفال في سن الطفولة المبكرة وحتى التخرج من الجامعة، وذلك في إطار رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف زيادة مؤشرات التنمية لدى الأسر بما يشمل الرعاية الصحية للطفل والأم والتغذية للأطفال دون سن السادسة وتحسين فرص التعلم لجميع الأطفال، والحصول على فرصة توليد دخل، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي في كافة المجالات.