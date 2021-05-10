لبيان موقف بطاقة التموين.. تعرف على خدمة «الاستعلام عن حالة الطلب»

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة للمواطنين وهي إمكانية «الاستعلام عن حالة طلب» الخاصة ببطاقات التموين، من خلال موقع دعم مصر، وذلك تخفيفًا على المواطنين، خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وزيادة الإجازات الرسمية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في مجال خدمات التموين، كل ما تريد معرفته عن خدمة موقع دعم مصر الجديدة وهي «الاستعلام عن حالة الطلب»، التي يمكن استخدامها في أي وقت ومن أي مكان.

الهدف من خدمة «الاستعلام عن حالة الطلب»

هذه الخدمة الجديدة، تهدف إلى معرفة موقف الطلب الذي تقدم به صاحب البطاقة بشأن عمل بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي أو إصدار بطاقة تموينية جديدة.

شروط الاستفادة من خدمة «الاستعلام عن حالة طلب»

واشترطت وزارة التموين للاستفادة من تلك الخدمة، تسجيل رقم الهاتف لصاحب البطاقة على موقع دعم مصر، ليتمكن من الحصول على الخدمات التموينية المتاحة بالموقع.

خطوات الاستفادة من الخدمة

ويمكن للمواطنين الذين استخدموا موقع دعم مصر، لتعديل بيانات البطاقة، أو استخراج بدل فاقد، من خلال الدخول على الموقع من هنـــا.

- الضغط على خدمة «استعلام عن حالة طلب»

- إدخال رقم البطاقة التموينية أو الرقم القومي.

- الضغط على حالة الاستعلام.

- وبعد ذلك يظهر لصاحب البطاقة موقف البطاقة.

شروط الاستفادة من موقع دعم مصر

كما وضعت وزارة التموين 4 شروط أساسية يشترط موافقة المواطن عليها للحصول على الخدمات التموينية، وهي:

- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.

- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، التي تنص على: في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًا، والمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

- يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين، واختيار الخدمة المراد تنفيذها.