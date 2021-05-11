متى يطرح «آيفون 13» فى الأسواق؟

على المهتمين ممن لديهم «ولع» تجديد هواتفهم المحمولة الاستعداد لاستقبال النسخة الجديدة من عائلة «آيفون» وهو الهاتف «آيفون 13»، الذي طال انتظاره نظرا لتأجيل طرحه بسبب جائحة «كورونا»، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تعتزم طرحه في شهر سبتمبر المقبل.

ووفقا لموقع «Indian Express»، تم تداول عدة شائعات حول إمكانيات هواتف «آيفون 13» المقبلة، والتي سيتم تزويدها بكاميرات محسنة، ومن المتوقع أن يكون هناك 4 طراز جديد من «آيفون 13».

وكشفت تقارير صادرة مؤخرا: «أنه لا يتوقع أي تغيرات كبيرة في التصميم على «آيفون 13» الجديد، حيث أنه في العام الماضي جلب «آيفون 12» لغة تصميم جديدة، تتميز بتصميمات مسطحة الجوانب مستوحاه من من «آيفون 5»، لكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك تعديلات طفيفة.

سماعات أصغر حجما

وذكرت تقارير أنه وفي واحدة من الشائعات المستمرة التي تتداول حاليا، أن السماعة ستكون أصغر حجما، وسماعة الأذن سيكون هناك تغييرا في مكانها، حيث تشير شائعة أخرى إلى أن أحد النماذج المتطورة سيكون بطبيعته بلا منافذ.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن شركة «آبل» ستضع شاشات عالية التحديدث في «آيفون 13» الجديد، حيث أن هناك تقارير بالفعل تدعي أن تشكيلة هواتف «آيفون 13» تحصل على 120 هرتز- عرض، ويسمح عرض معدل التحديث العالمي بالتمرير والرسوم المتحركة والألعاب بشكل أكثر سلاسة.

يدعم شبكة الجيل الخامس

وذكرت التقارير إلى أن مجموعة وتشكيلة هواتف «آيفون 13» ستدعم شبكة الجيل الخامس، وهو أمر لا ينبغي أن يفاجئ أي شخص، حيث أنه ومن المثير للاهتمام أن أحد الطرازات المتطورة قد يأتي بسعة تخزين ضخمة تبلغ 1 تيرابايت.

موعد وأسعار الهاتف الجديد

وكشفت التقارير عن أنه لا يوجد موعد رسمي لإطلاق هاتف «آيفون 13» الجديد ، حيث عادة ما تفضل شركة «آبل» أن تأخذ أغلفة هواتفها آيفون 2021 حدث يقام في سبتمبر، حيث أنه في العام الماضي تم تأجيل إطلاق هاتف «آيفون 13» بسبب مشاكل سلسلة التوريد بسبب جائحة كورونا، لكن هذا العام يتوقع الكثير من الخبراء أنه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الهاتف الجديد.

ومن المتوقع أيضا أن تكون تكلفة هاتف أيفون 13 هو نفس سعر هاتف «آيفون 12».