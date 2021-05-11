كورونا تضرب أكبر مصانع «ٱيفون» بالهند.. «التصنيع في خطر»

ضربت موجة جاحة كورونا في الهند بقوة منشأت تصنيع هواتف «آيفون»، ومن المؤكد أنها ستؤثر على حركة الصنيع خلال الفترة المقبلة بعد إصابة أكثر من 10 مهندسين بالفيروس.

وبحسب ما أعلنته الشركة: «أن المصانع هناك التي يديرها شركات سلسلة التوريد لشركة «آبل» وهما شركة واسترون وشركة فوكسكون تأثرت بالموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث أكدت شركة «فوكسكون» في وقت سابق من هذا الأسبوع إصابة 10 مهندسين صينيين في منشأتها في تشيناي بفيروس كورونا، حيث تم وضع العمال المصابين في الحجر الصحي في مستشفى محلي وتم إغلاق المصنع مؤقتا للتعقيم.

وأشارت عدة تقارير إلى أنه وقع حادث مماثل في منشأة «واسترون» في كولار، حيث ثبتت إصابة ثلاثة من المهندسين التايوانيين بفيروس كورونا، حيث لفتت التقارير إلى أنه بعد الإكتشاف تم إخلاء المنشأة وتعقيمها لمدة خمسة أيام من أجل التعقيم، ثم أعيد فتحها بعد فترة وجيزة من انتهاء أعمال التعقيم.

بينما قالت شركة «فوكسكون» في بيان لها مؤخراً: إن مصنعها في الهند يعمل وأنها تقدم لموظفيها كل المساعدات اللازمة لمكافحة الوباء، كما أفاد المنشور أنه كان يتعاون مع سياسات الحكومة المحلية للاستجابة للتغيرات المستقبلية للوباء.

وفي أخر إحصائية عن جائحة كورونا في الهند، أشارت تقارير صادرة عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي، الأحد، حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس.