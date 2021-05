6 حيَّل لا تعرفها عن تطبيق زووم.. «اكتشفها حالا»

يعتبر تطبيق «زووم» للاجتماعات والمحادثات بـ«الفيديو» الأكثر شيوعا وأهمية للأشخاص الذين يعملون ويدرسون ويتواصلون اجتماعيًا من المنزل في ظروف الوباء الحالية.

ويتميز التطبيق الآن بتشفير شامل وطرق عدة لحماية حسابك ومحادثاتك من «Zoombombing» و«عيوب الخصوصية».

وأفاد موقع «CNET»، بأن هناك عدد من النصائح المفيدة والممتعة ، والحيل والميزات المخفية المتواجدة في تطبيق زووم والتى تتمثل في:

1. تغيير الخلفية الخاصة بك

قم بتغيير خلفية زووم إلى مساحة أو صورة مخصصة، حيث يمكنك نقل نفسك افتراضيًا إلى الشاطئ أو الفضاء الخارجي أو أي مكان آخر يمكنك تخيله من خلال تخصيص الخلفية الخاصة بك أثناء مكالمات زووم وذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات، الخلفية الافتراضية وتحديد أو تحميل الصورة التي تريدها من هناك، ومع ذلك، يجب عليك التأكد من أن نظامك يلبي جميع المتطلبات للقيام بذلك.

2. قم بتغيير اسمك على زووم

وهناك طريقتان: مؤقت ودائم إذا كنت تريد تغيير اسمك للاجتماع الذي تحضره حاليًا فقط ، بعد دخول الاجتماع، أنقر فوق الزر المشاركون في الجزء السفلي من الشاشة، ومرر مؤشر الماوس فوق اسمك، وأنقر فوق المزيد، إعادة تسمية ثم اكتب الأسم الذي تريده أن يظهر، وأنقر فوق «موافق».

إذا كنت تريد تغيير اسمك لكل اجتماع من الآن فصاعدًا، فانتقل إلى بوابة زووم على الويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وأنقر فوق ملف التعريف، وفي الزاوية اليمنى العلوية المقابلة لاسمك، أنقر فوق تحرير ثم أدخل الاسم الذي تريده ضمن اسم العرض، وأنقر فوق حفظ التغييرات.

3. أضف صورة للملف الشخصي على زووم سواء كانت مؤقتة إلى أي اجتماع تنضم إليه، أو صورة دائمة لجميع الاجتماعات، ولإضافة صورة ملف تعريف لاجتماع فردي، بعد دخول الاجتماع ، انقر فوق الزر المشاركون في أسفل الشاشة، ومرر مؤشر الماوس فوق اسمك، وأنقر فوق المزيد، إضافة صورة الملف الشخصي ثم حدد الصورة التي تريدها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأنقر فوق فتح.

ولإضافة صورة ملف تعريف دائمة إلى اجتماعات زووم، انتقل إلى مدخل ويب زووم وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وأنقر فوق ملف التعريف وفي الزاوية اليمنى العلوية المقابلة لاسمك، أنقر فوق تحرير، وتحت أيقونة الصورة الفارغة، أنقر فوق تغيير، تحميل ثم حدد الصورة التي تريدها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأنقر فوق فتح.

4. كتم الصوت وإيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي

يمكنك منع زملائك في العمل من رؤية رأس السرير أو سماع صراخ قطتك عن طريق إيقاف تشغيلها افتراضيًا، وللقيام بذلك، حدد الإعدادات، الصوت، كتم صوت الميكروفون عند الانضمام إلى اجتماع، ثم الإعدادات، الفيديو، إيقاف تشغيل الفيديو عند الانضمام إلى اجتماع.

5. كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت باستخدام شريط المسافة

عندما تتم دعوتك للتحدث، توقف عن التدافع للنقر فوق زر الميكروفون، حيث يمكنك الضغط مع الاستمرار على مفتاح المسافة لكتم صوت الميكروفون وإلغاء كتمه بسرعة، مباشرةً من لوحة المفاتيح.

6. قم بتشغيل مرشح الجمال فإذا كنت تعرف جميع نصائح العمل من المنزل حول ارتداء الملابس والاستعداد كأنه يوم عمل عادي، ولكنك ما زلت لا تعتقد أنك تبحث عن أفضل ما لديك، فقد تكون ميزة Touch Up My Appearance في زووم مناسبة لك، حيث يهدف الفلتر إلى تنعيم مظهرك، مما يجعلك تبدو نديًا ومرتاحًا، وإذا سبق لك استخدام وضع الجمال على كاميرا الصور الشخصية بهاتفك، فأنت تعلم ما الذي تحصل عليه، ولتشغيله، أنقر فوق السهم لأعلى بجوار بدء الفيديو ثم أنقر فوق إعدادات الفيديو، وضمن الفيديو الخاص بي، حدد مربع «Touch Up My Appearance».