صحفي فلسطيني: يتم إلقاء قنبلة كل 10 دقائق على المصلين في القدس

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني أحمد البديري، إن القوات الإسرائيلية تضرب الفلسطينيين حول القدس والمقيمين في حي الجراح منذ عام 1956، مؤكدا أن شهر رمضان الكريم أصبح شهرالاعتقالات والضرب في فلسطين، لافتا إلى أن المستشفيات ممتلئة عقب ضرب المصلين صباح اليوم في مسجد الأقصى، مبينا أنه يتم إلقاء قنبلة كل 10 دقائق على المصلين في القدس.

وأضاف «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news » وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الاحتجاجات بدأت بوضع إسرائيل حواجز في شارع صلاح الدين ورفض الفلسطينيين هذا الأمر بشكل سلمي، مؤكدا أن هناك محاولة لتظهير عرقي من قرية الشيخ جراح، وقد أعلنت بريطانيا وألمانيا وأمريكا رفض هذا الأمر، مؤكدا أن شباب مدينة القدس تصدوا للاحتفال الإسرائيلي الذي يشهد ذكرى توحيد القدس، مؤكدا أن الفلسطينيين يتمنون السلام ولا يريدون حروبا نووية مع هذا الاحتلال المتغطرس.

وأكد البديري أن المقدسيين يدافعون عن شرف مليار ونصف مسلم، ويدافعون بضراوة عن المسجد الأقصى، موضحا أن هناك جرأة في هذا الجيل، ليؤكد أن القدس مدينة عربية إسلامية، وهذا الشباب لا يعرفون معنى جامعة الدول العربية، ولكن على الجامعة أخذ قرار حاسم وحازم، مؤكدا وجود ضغوط من جانب مصر والأردن على إسرائيل لكن الضغوط وحدها لم تعد كافية، مبينا أن على وزراء الخارجية العربية أخذ قرار قوي، ودعم وصول إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تخاف منها.