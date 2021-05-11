مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل «فيديو»

أصيب 14 مواطنا فلسطينيا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل، أعقبت مسيرات جماهيرية حاشدة خرجت نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت وزارة الصحة: أنه أصيب 5 مواطنين بالرصاص الحي، و9 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المختلفة في الخليل.

وانطلقت المسيرات عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، بمشاركة الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية والإسلامية بالمحافظة.

وطالب المشاركون في المسيرات العالم بالتحرك لنجدة وإنقاذ القدس والأقصى من خطر التهويد، مؤكدين أهمية الحفاظ على مقدرات شعبنا ومقدساته.

ودارت أبرز المواجهات في مركز مدينة الخليل التجاري «باب الزاوية»، وعلى مداخل مخيمي العروب والفوار وبلدة بيت أمر، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن أكثر من 334 مواطنا فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة، منذ صباح أمس الإثنين.

وأضافت في بيان صحفي: أن هناك أكثر من 258 إصابة نقلت لمستشفيات المقاصد، والفرنساوي، والمطلع، والميداني للهلال، 7 منها وصفت بالخطيرة جدا، إضافة لإصابة عدد من مسعفي الهلال الأحمر.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن حريقا اندلع في باحات المسجد الأقصى بالقدس.

ويسود التوتر في منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات فجر أمس، تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ الاقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.