ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في جدة لبحث أوجه التعاون

استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، مساء أمس الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد، الذي وصل «مطار الملك عبدالعزيز الدولي» في «جدة» الواقعة في غربي السعودية على ساحل البحر الأحمر.

وعقد الطرفان مباحثات رحب ولي العهد، في بدايتها بأمير دولة قطر ومرافقيه في المملكة، ونقل محمد بن سلمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما أعرب أمير قطر، عن تحياته لخادم الحرمين وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه ولي العهد، كما تبادلا التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بن سلمان و«بن حمد» يستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر جلسة المباحثات، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، تركي بن محمد ونائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

أما من الجانب القطري، فحضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد آل ثاني، وخليفة بن حمد، ورئيس الديوان الأميري،سعود بن عبدالرحمن، ووزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية علي بن أحمد الكواري.

وهذه ثاني زيارة لأمير قطر إلى السعودية بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجية في يناير الماضي والتي وصفت بالتاريخية لتكريسها المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة مع قطر استمرت منذ يونيو 2017، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.