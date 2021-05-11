الكحلاوي عن أبناء شيخ المداحين: 5 منهم حصلوا على الدكتوراه

حلَّ الدكتور أحمد الكحلاوي، مداح الرسول والخبير الوطني في الإنشاد الديني، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، والذي تحدث عن أسرة مداح الرسول الشيخ أحمد الكحلاوي.

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وأوضح الكحلاوي أن جميع أبناء مداح الرسول حصلوا على الدكتوراه عدا أصغرهم اكتفت بالماجستير فقط، حيث حصل إخوته جميعهم على درجة الدكتوراه في مجالات مختلفة منهم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي والتي حصلت على الدكتوراه في الدعوة الإسلامية وتخصصت فيها، والدكتورة علياء الكحلاوي أستاذة الشريعة والقانون وخريجة جامعة القاهرة، لافتًا إلى أنها تعطي دروسا دينية ولها جمعيات للتوفيق بين الأزواج وساهمت في الصلح بين الأزواج المتخاصمين وأنقذت وعمرت بيوتا كثيرة.

وأشار إلى أن له شقيقة حصلت على الدكتوراه في مجال العلاقات العامة، وكانت تعمل في مصر للطيران، وهي الدكتورة رحمة الكحلاوي، وكذلك أخوه الدكتور محمد الكحلاوي أستاذ العمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الأثريين العرب، وكان رئيس مجلس إدارة المتحف الإسلامي، وكان من علماء الآثار الإسلامية، لافتًا إلى أن شقيقته فاطمة الزهراء الكحلاوي حصلت على ماجستير القانون واكتفت بالماجستير ولم تحصل على الدكتوراه، لافتًا إلى أنه حصل على الدكتوراه أيضًا.

وتحدث الكحلاوي عن شقيقته الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي «عبلة كانت من أولياء الله وكان فيه سر بينها وبين ربنا وكانت سر أبيها»، لافتًا إلى أنه كان أقرب أخواتها إليها وكانوا يتناقشون سويًا في السيرة النبوية والتي قرأها خلال 34 مرجعا مختلفا.