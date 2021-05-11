«موهبة فى الطفولة وتمرد في أوروبا».. 13 معلومة عن أحمد الكحلاوي

تحدث الدكتور أحمد الكحلاوي، مداح الرسول والخبير الوطني في الإنشاد الديني، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، عن مسيرته الفنية الطويلة «منذ طفولته وحتى الأن».

ونرصد أبرز المعلومات التي ذكرها الكحلاوي خلال اللقاء بنحو:

1- اكتشف والده موهبته في الغناء وعمره 5 سنوات أثناء مشاهدته له وهو يبكي بعد سماع مدح والده للرسول حيث سمع منه مقطوعة إنشاد أثناء تسجيل أغنية في الإذاعة فتأكد أنه ورث منه جينات الفن.

2- كان يغني في مدرسة الأورمان في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وكان نجم غرفة الموسيقى.

3- أجبره والده على دخول كلية التجارة بجامعة القاهرة ورفض أن دخوله معهد الموسيقى.

4- خاض بعض التجارب التمثيلية على مسرح الجامعة وحاز على لقب مطرب جامعة القاهرة الأول ومطرب أول الجامعات المصرية لمدة 4 سنوات متتالية.

5- عمل كمدرب بأجر للغناء في اللجنة العليا لجامعة القاهرة وتولى مسئولية تدريب منتخب الجامعة للغناء.

6- عمل كمحاسب في وزارة الثقافة تحديدًا في المسرح الكوميدي ثم انتقل للعمل في الوزارة في الغناء والتمثيل.

7- عمل كمساعد لوالده لمدة 15 عاما وكان يغني ضمن الكورال ويجهز الألحان والنوت الموسيقية واستديوهات التسجيل.

8- بعد وفاة والده عام 1982 حصل على إجازة بدون مرتب من وزارة الثقافة وسافر للخارج وأحيا حفلات غنائية في هولندا وسويسرا وعدد من العواصم الأوربية.

9- رفع شعار لن أعيش في جلباب أبي خوفًا من أن يقارن بينه وبين شيخ المداحين واستقر في العاصمة السويسرية جينيف لمدة 8 سنوات يقدم خلالها حفلات غنائية للجالية العربية في أحد الفنادق الكبرى.

10- عاد من أوربا عام 1987 بعدما تخيل أن والده يقف أمامه ويطلب منه العودة لمصر والعمل كمداح للنبي صلى الله عليه وسلم ويعاتبه على إقامته في أوروبا وتركه للإنشاد الديني.

11- عاد إلى مصر وأسس فرقة الانشاد الديني بوزارة الثقافة وبدأها بـ12 عازف و12 منشد والتى وصلت الأن لـ120 عازف ومنشد.

12-خرج على المعاش عام 2014 واعتمده بعدها رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب كخبير وطني للإنشاد الديني بناء على ترشيح وزير الثقافة ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وهو أول مصري يحصل على هذا اللقب بشكل رسمي.

13- يقدم حفلات إنشاد ديني أول كل شهر وتحظى حفلاته بحضور كبير من فئة الشباب.