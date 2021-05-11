إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق «أسيوط-البحر الأحمر»

أُصيب شخصان في حادث تصادم، صباح اليوم، بين سيارتين «ميكروباص وملاكي»، بطريق «أسيوط - البحر الأحمر»، قبل بوابة البحر الأحمر وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين بطريق أسيوط البحر الأحمر.

بانتقال فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص رقم «3682 ج م ع»، وأخرى ملاكي رقم «9257 ط ف ه».

نجم عن الحادث إصابه كلا من «ناجح هاشم حسين 40 سنه مقيم بمحافظة سوهاج مصاب بكدمات بالجسم - حماده ابو السعود محمد 37 سنه مقيم بمحافظة سوهاج مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى»، تم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرورية تزامنا مع تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية.