مترو الأنفاق: لا تقليل لساعات العمل خلال عطلة عيد الفطر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عدم تقليل ساعات العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، تزامنا مع تطبيق حظر التجوال من الساعة التاسعة مساءً بسبب ذروة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ جميع القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو ستعمل من 5:30 صباحاً وحتى الثانية صباح اليوم التالي، وسيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت شركة مترو الأنفاق، أنّ هناك خطة تعقيم تتم بصورة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمحاصرة كورونا، ولن يسمح بدخول أي راكب لمحطات المترو دون ارتداء الكمامات الطبية.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، تزامنا مع اليوم الـ29 من شهر رمضان المبارك، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أنّ جميع القطارات العاملة تخضع لكشف دوري قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، ولمنع الأعطال.

وأضاف عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ مواعيد العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، هي ذات مواعيد العمل التي كانت تنفذ في رمضان، وجرى تخصيص وحدات إسعافية متنقلة بجميع المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة خلال عيد الفطر المبارك، وتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.

وشدد المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، على ضرورة التزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال القطارات، وهناك غرامات فورية تفرض على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، مؤكدًا أنّ غرامات المخالفين تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وتحصل الغرامات بشكل فوري.