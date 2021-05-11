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محمود مسلم

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

كتب:

الوطن
10:30 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس الوزراء في برقيته، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

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