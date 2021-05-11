رئيس قناة السويس: دعم الرئيس كان دافعا قويا لتحقيق كل الإنجازات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهيئة قناة السويس بلا حدود، كان دافعا قويا لتحقيق كل الإنجازات التي تمت الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح في مواجهة أحد أخطر التحديات التي يمكن أن يشهدها أي ممر ملاحي استراتيجي بحجم وأهمية قناة السويس.

وأضاف «ربيع» خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هيئة قناة السويس تمثل الصرح الوطني الشامخ، وحظيت بشرف زيارة الرئيس السيسي والدعم بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة في نهاية مارس الماضي.

وتابع: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى وطننا الغالي وعلى جموع الشعب المصري بالخير واليمن والبركات».